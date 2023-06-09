Ночью 10 июня в Бийске разведут понтонный мост

Понтонный мост в Бийске Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске ночью 10 июня на 2 часа будет разведен понтонный мост. Это нужно для того, чтобы по реке прошли суда. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Мост будет разведен с 4:00 до 6:00 часов. Как отмечается, это никак не связанно с паводком. Так как уровень воды в реке Бия не критичный. Однако если уровень воды достигнет высоких отметок, мост будет убран.

Во время ремонта Коммунального моста в Бийске понтонная переправа – это единственный способ связи города и Заречья.

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