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НовостиОбщество9 июня 2023 8:54

Ночью 10 июня в Бийске разведут понтонный мост

Это необходимо, чтобы пропустить речные суда
Александр Коровниченко
Понтонный мост в Бийске

Понтонный мост в Бийске

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В Бийске ночью 10 июня на 2 часа будет разведен понтонный мост. Это нужно для того, чтобы по реке прошли суда. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Мост будет разведен с 4:00 до 6:00 часов. Как отмечается, это никак не связанно с паводком. Так как уровень воды в реке Бия не критичный. Однако если уровень воды достигнет высоких отметок, мост будет убран.

Во время ремонта Коммунального моста в Бийске понтонная переправа – это единственный способ связи города и Заречья.

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