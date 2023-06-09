Самый действенный способ кодирования от алкоголизма

Так как алкоголизм - это болезнь психофизическая, вывод из запоя и последующее кодирование нужно проводить комплексно. И этому есть обоснование.

Зашить от алкоголя можно тогда, когда человек имеет большое желание бросить пить, и может найти способ, чтобы удовлетворить свои потребности без спиртного. Это возможно в той ситуации, когда есть мотивация, или человек ещё не находится на заключительной второй или третьей стадии. В этих случаях, закодироваться от алкоголя можно только в условиях стационара после длительного лечения, психологической и психиатрической помощи.

Медикаментозное кодирование проводится для человека, который находится трезвым не менее 5-7 дней. Для этого используется капельница от запоя с различными препаратами. Закодировать от алкоголя можно с помощью Esperal-Disulfiram или других препаратов на основе дисульфирама.

Что делает препарат?

Пока человек трезвый, препарат никак не проявляет себя. Но когда в организм попадает алкоголь, то Торпеда активируется и вызывает отравление организма.

Человек испытывает все побочные эффекты:

• рвота и тошнота проявляются сразу - это первые признаки отравления организма;

• высокое давление и учащённое сердцебиение, человеку кажется, что он умирает, появляется страх смерти;

• головная боль усиливается, может произойти инсульт;

• возникает отёк лёгких, больному трудно дышать.

Если вовремя не принять меры по раскодированию, человек может умереть от инфаркта, инсульта или недостаточности кровообращения, тромбоза и других проблем. Поэтому перед тем, как провести кодирование от алкоголизма, врач специализированного центра https://our-health.center/ предупреждает обо всех последствиях, которые может повлечь 50 грамм водки для закодированного пациента. Человек должен дать письменное согласие с тем, что он понимает все, и соглашается пройти кодирование от алкоголизма.

Важно понимать, что, когда человек соглашается на кодирование, знает последствия употребления, держится некоторое время, он все равно может сорваться. Чаще всего это происходит с теми зависимыми, кто не прошёл психологическую терапию. Именно поэтому два вида терапии - медикаментозная и психологическая - должны проводиться параллельно.

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