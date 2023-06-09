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НовостиОбщество9 июня 2023 7:21

Мужчина был убит ножом в одном из кафе Бийска

Между двумя мужчинами произошла ссора
Александр Коровниченко
Потерпевшему были нанесены два удара ножом

Потерпевшему были нанесены два удара ножом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из городских кафе Бийска 8 июня произошла ссора, которая закончилась убийством. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Как сообщается, 8 июня вечером в одной из Бийских кафе-шашлычных произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате ссоры один из мужчин нанес два смертельных ранений второму. Пострадавший скончался на месте.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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