Мужчина был убит ножом в одном из кафе Бийска

Потерпевшему были нанесены два удара ножом
Фото: Олег УКЛАДОВ
В одном из городских кафе Бийска 8 июня произошла ссора, которая закончилась убийством. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Как сообщается, 8 июня вечером в одной из Бийских кафе-шашлычных произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате ссоры один из мужчин нанес два смертельных ранений второму. Пострадавший скончался на месте.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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