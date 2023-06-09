Мужчина был убит ножом в одном из кафе Бийска

Потерпевшему были нанесены два удара ножом Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из городских кафе Бийска 8 июня произошла ссора, которая закончилась убийством. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Как сообщается, 8 июня вечером в одной из Бийских кафе-шашлычных произошел конфликт между двумя мужчинами. В результате ссоры один из мужчин нанес два смертельных ранений второму. Пострадавший скончался на месте.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Кулунды приговорили к 13 годам за нападение на полицейского

Преступник ударил его ножом в грудь (Подробнее)