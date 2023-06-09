Губернатор Томенко рассказал, когда начнется реконструкция трассы на Казахстан

Виктор Томенко встретился с дорожными строителями края Фото: Андрей КАСПРИШИН

Губернатор Виктор Томенко в ходе встречи с дорожниками края рассказал о начале реализации важного федерального проекта: реконструкции автомобильной дороги до Казахстана. С просьбой о помощи в ее ремонте губернатор недавно обращался к президенту страны. Об этом сообщают в правительстве Алтайского края.

Виктор Томенко сообщил, что реконструкция трассы Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном начнется уже в 2024 году. Продолжатся работы до 2027 года. Кроме этого маршрута, в крае уже реализуются важные проекты в отрасли: развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, путепровод в Барнауле, реконструкция туристической дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь.

Отдельно губернатор отметил: «Чтобы все работы, связанные с дорогами, выполнялись качественно, мы вкладываем и краевые средства, и привлекаем федеральные. В этом году общий бюджет по отрасли — 22 миллиарда рублей. Ежегодно мы ремонтируем не менее 800 километров. И, конечно, обновляем технику для краевых ДСУ и для муниципалитетов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Томенко проверил ход работ на путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле

Глава региона заявил Виктор Томенко заявил о новой жизни городов и сел Алтайского края