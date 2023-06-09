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НовостиОбщество9 июня 2023 6:14

Громкие хлопки напугали жителей Бийска

Они связаны с утилизацией оборонной продукции
Александр Коровниченко
Громкие хлопки слышат в Бийске регулярно

Громкие хлопки слышат в Бийске регулярно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 9 июня жители Бийска услышали серию нескольких громких хлопков, которые напоминали взрывы. Это вызвало беспокойство жителей города. Об этом сообщает «Бийский рабочий»

Как пояснили в ГОЧС Бийска, звуки связанны с плановыми работами оборонных предприятий. Происходила плановая утилизация отходов производства.

Стоит отметить, что звуки, похожие на взрывы, в Бийске слышны регулярно. В этот раз их громкость была выше из-за погодных условий, низкого давления.

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