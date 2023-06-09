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НовостиПолитика9 июня 2023 3:40

Ольга Бузова выступит на концерте в Яровом

Концерт пройдет 12 августа
Александр Коровниченко
Ольга Бузова выступит в Яровом 12 августа

Ольга Бузова выступит в Яровом 12 августа

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова выступит на концерте в Яровом 12 августа. Об этом сообщает официальный сайт курорта.

Как отмечается, Ольга Бузова будет не единственным артистом концерта. А время выхода ее на сцену может варьироваться. Начало же концерта в 22:00. Стоимость билетов – 1500 рублей.

Стоит отметить, что Ольга Бузова - частая гостья на курорте в городе Яровое. Там она выступала с концертов в 2019 году и просто приезжала на отдых. Также певица неоднократно выступала и встречалась с поклонниками в Барнауле.

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