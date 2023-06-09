Барнаульский застройщик купил землю за ТРЦ «Европа» за 112,9 млн рублей

Стройка в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли торги, где разыгрывался пустующий участок в 10 тыс. квадратных метров за ТРЦ «Европа». Победителем на торгах стал застройщик СЗ «Олимп», который предложил за землю 112,9 млн рублей ежегодной арендной платы на 10 лет. Об этом сообщает «Толк».

Названный участок находится по адресу: ул. Взлетная, 2г, и подходит по многоэтажную жилую застройку. Плюс находится земля в очень выгодном месте - в обжитом районе. Этим объясняется тот факт, что на торгах за участок сражались 5 компаний, а итоговая цена превысила стартовую почти в 3 раза: с 38,2 млн до 112,9 млн рублей.

Как отмечается, застройщик считает цену за участок приемлемой, так как таких мест в городе мало. Планов на обустройство на данной территории пока нет, так как их в первую очередь нужно согласовать с администрацией города.

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