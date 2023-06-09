Ветхие и аварийные дома сносят в Барнауле

Снос аварийного дома. Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

В июне на территории Октябрьского района снесли аварийный дом, который располагался по адресу: улица Линейная, 28. В ближайшее время в районе снесут еще семь домов. Об этом сообщает администрация города.

Ветхий дом по улице Ливневой, 28, был давно расселен и, наконец, был снесен в этом месяце. В ближайшее время его судьбу повторят еще семь домов, откуда также уже съехали последние жильцы. В данный момент организациям для сноса переданы два дома по адресам: ул. Петра Сухова, 38, и ул. Кулагина, 36. Еще для пяти зданий заключаются контракты с исполнителями работ. Это дома по следующим адресам: ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 54, ул. Чеглецова, 11, 13, ул. Чудненко, 5, ул. Тимуровская, 50.

Всего за 2022 – первую половину 2023 года в Октябрьском районе Барнаула снесли 30 старых домов. На данный момент в этой части города насчитывается 64 дома, признанных аварийными и ветхими.

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