Полицейские патрули выставлены в селах Егорьевского района, где бушует пожар

Полиция Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские патрули дежурят в селах Егорьевского района. По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, они контролируют дороги и подъездные пути в направлении лесных пожаров.

На данный момент остается сняли ограничения на перекрытом ранее участке трассы Егорьевка-Волчиха. Безопасность на дорогах обеспечивают сотрудники отделов полиции Рубцовска, Алейска, Поспелихи, Шипуново, Волчихи.

- Сотрудники Госавтоинспекции контролируют, чтобы в опасной зоне не было оставленных автомобилей. Жителям прилежащих районов запрещено посещать лесные массивы, - отметили в ведомстве.

В небольших поселках сотрудники охраняют улицы и дома, сотрудники останутся там на ночное дежурство.