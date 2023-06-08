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НовостиПроисшествия8 июня 2023 12:20

Из-за пожара в Алтайском крае перекрыли дорогу

Решение принято в связи с сильным задымлением
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар в Егорьевском районе. Скриншот видео

Пожар в Егорьевском районе. Скриншот видео

В Алтайском крае из-за сильного задымления перекрыли дорогу. Из-за пожара в Егорьевском районе на трассах плохая видимость, сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на Алтайавтодор.

Речь идет об автодороге К-03 от села Новоегорьевское до села Волчиха. Ограничение действует для всех видов транспорта.

Напомним, для тушения крупного пожара задействована вся возможная техника, в том числе самолет-амфибия БЕ-200ЧС. Он уже произвел два сброса воды и ушел на дозаправку. Ситуация находится на контроле властей и в главке МЧС по Алтайскому краю.

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