МЧС предупредило жителей Алтайского края о грозах, граде и шквалистом ветре

При грозах местами возможны сильные ливни и град Фото: Олег УКЛАДОВ

Управление МЧС по Алтайскому краю предупреждает жителей о непогоде.

По данным ведомства, днем 9 июня и сутки 10 июня ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни и град.

Также прогнозируется ветер до 15-20 метров в секунду, а при грозах шквалистый ветер достигнет 25 м/с.

- Наибольшие порывы ветра синоптики обещают в Благовещенском, Волчихинском, Советском, Угловском, Смоленском, Егорьевском, Немецком, Завьяловском и Бурлинском районах, - уточнили в ведомстве.

В случае возникновения ЧС следует позвонить по тел. 01. С мобильного - 112 или 101.