14 млрд рублей потребуется на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Барнаула

В минувшем году реконструкция оценивалась в 9,7 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

На реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Барнаула предварительно потребуется 14 млрд рублей, сообщил вице-губернатор Алтайского края Данил Ситников во время интернет-форума.

Он отметил, что на сегодня полоса позволяет принимать воздушные суда с определенными ограничениями. В минувшем году ее реконструкция оценивалась в 9,7 млрд рублей. Но в этом году стоимость подорожала, по предварительным расчетам, до 14 млрд рублей.

Также в этом году планируется начать строительство нового аэровокзального комплекса площадью 10 тыс. кв. метров. На это потребуется более 4 млрд рублей. Завершение работ планируется к концу 2024 года.

Данил Ситников отметил, что в связи со значимостью этого объекта правительство края направило обращение президенту. Владимира Путина попросили помочь с финансированием реконструкции аэродромной инфраструктуры.