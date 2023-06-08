Артему Кузику вынесли обвинительный приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске завершился суд над подростком Артемом Кузиком. Суд признал его виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» тренеру команды соперников Игорю Мананникову. О том, что происходило на судебном заседании рассказал защитник Артема, Олег Пронин.

Школьнику назначено наказание в виде 1 года условно, его передали под родительский контроль на 1,5 года. В приговоре сказано, что Артем ударил тренера в живот, в результате чего последний оказался на операционном столе.

По словам адвоката, в суде творился полнейший беспредел. Суд отказался смотреть раскадровку видеозаписи с матча, на которой школьник пробегает мимо тренера. В заключении, которое предоставил приглашенный со стороны защиты специалист сказано, что Артем не мог нанести травмирующий удар, из-за которого его и осудили. Более того, суд вообще не принял во внимание показания специалиста, выразив сомнения в его компетентности. Адвокат потерпевшего, в свою очередь отметил, что суд смотрел видеозапись без раскадровки и при вынесении приговора учитывал не только видео с матча, но и показания свидетелей и заключения экспертиз.

В любом случае приговор вынесен, но зашита на этом не остановится. Олег Пронин заверил, что приговор будет обжалован.

После шумихи, поднятой в СМИ, на Игоря Мананникова обрушилась волна неприязни, его обвиняли в том, что он все выдумал.

Потерпевшая сторона с приговором согласна. Сам Игорь Мананников говорит о том, что ничего не выдумал.

- Себя я не считаю виноватым, я пострадавший человек, который мог умереть, - говорит тренер.