В Барнауле машины моют улицы

Работы проводят ночью Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожники приступили к мойке улиц, сообщили в мэрии.

Так, в ночь с 7 на 8 июня коммунальные машины помыли участки на Павловском и Змеиногорском трактах, на ул. Молодежная и Челюскинцев, на пр. Социалистическом и Красноармейском, на пл. Советов и Октября и др.

- В работах было задействовано девять машин, потрачено более 200 кубометров воды. Предстоящей ночью дороги помоют на других улицах, - отметили в горадминистрации.

Работы проводят в ночное время. Мойка является завершающим этапом после очистки от грунтового наноса. Горожан просят парковать автомобили во дворах.