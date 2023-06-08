Жителя Алтая оштрафовали за пропаганду терроризма в Telegram-канале

Суд признал парня виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные оправдание, пропаганда терроризма) Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске местного жителя оштрафовали за поддержку и призыв к терроризму в Telegram-канале, сообщает алтайское Управление ФСБ.

Горожанин создал канал осенью 2022 года. Там он размещал деструктивный контент. Посты содержали призывы к террористической деятельности, он положительно высказывался о подрыве транспортных средств и зданий правоохранительных органов, об уничтожении людей и другом.

Парня признали виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные оправдание, пропаганда терроризма) и оштрафовали на 400 тыс. рублей. Свою вину он признал и раскаялся.