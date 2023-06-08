Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 5:30

Жителя Алтая оштрафовали за пропаганду терроризма в Telegram-канале

Парень размещал деструктивный контент
Александра Сапожкова
Суд признал парня виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные оправдание, пропаганда терроризма)

Суд признал парня виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные оправдание, пропаганда терроризма)

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске местного жителя оштрафовали за поддержку и призыв к терроризму в Telegram-канале, сообщает алтайское Управление ФСБ.

Горожанин создал канал осенью 2022 года. Там он размещал деструктивный контент. Посты содержали призывы к террористической деятельности, он положительно высказывался о подрыве транспортных средств и зданий правоохранительных органов, об уничтожении людей и другом.

Парня признали виновным по ст. 205.2 УК РФ (публичные оправдание, пропаганда терроризма) и оштрафовали на 400 тыс. рублей. Свою вину он признал и раскаялся.