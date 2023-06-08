В мае выдачи автокредитов в России установили исторический рекорд

Всего за пять месяцев выдачи в сегменте автокредитования составили свыше 475 млрд рублей и на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.

Клиенты банка в мае заключили около 11,8 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 14,5 млрд рублей, что на 21% превышает результат апреля. Всего по итогам пяти месяцев 2023 года клиенты оформили порядка 39,8 тыс. автокредитов на 48,6 млрд рулей, что примерно в 2,3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года и на 22% – рекордного 2021 года.

В Алтайском крае в мае также фиксировался спрос на автокредитование – по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок в ВТБ выросло на 60%, а суммарный объем выдач увеличился на 40%. Всего за пять месяцев текущего года жители края получили в банке кредитов на покупку автомобилей на сумму около 400 млн рублей. Это в 2,7 раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Средний «чек» в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей, практически не изменившись за месяц, но увеличившись на 3% к показателю января 2023 года и мая 2022 года. Наибольший показатель традиционно фиксируется в сегменте новых машин – в мае, по данным банка, он достиг 1,6 млн рублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае банк проводил с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.

«Сегодня автокредиты – один из основных финансовых инструментов, позволяющих россиянам оперативно приобрести транспортное средство. Поэтому можно смело говорить о том, что динамика профильного кредитования – прямое отражение положения на отечественном автомобильном рынке. Мы видим, что сегмент успешно справился с потрясениями 2022 года и вышел на уверенную траекторию роста. Даже несмотря на большое количество выходных дней и традиционное сезонное затишье, в мае активность заемщиков была очень высокой, что обеспечило рынку профильного кредитования рекордный результат. Безусловно, автосегмент по-прежнему испытывает давление из-за дефицита новых машин и коррекции цен на этом фоне, но за счет перезапуска отечественного производства и расширения поставок из дружественных стран – прежде всего, Китая – ушедшие бренды постепенно замещаются, что впоследствии вернет его к равновесному состоянию», – прокомментировал начальник управления партнёрских продаж авто, вице-президент банка Владимир Высоцкий.