В Бийске пожилой автомобилист сбил 4-летнего велосипедиста

Велосипедист получил травмы разной степени тяжести
Фото: Олег УКЛАДОВ
6 июня в 18.25 в Бийске в переулке Сакко и Ванцетти в районе дома № 19 произошло ДТП с участием автомобиля и велосипеда. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe наехал на 4-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде.
- В результате велосипедист получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в ГУ МВД.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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