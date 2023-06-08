В Бийске пожилой автомобилист сбил 4-летнего велосипедиста

Велосипедист получил травмы разной степени тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня в 18.25 в Бийске в переулке Сакко и Ванцетти в районе дома № 19 произошло ДТП с участием автомобиля и велосипеда. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, мужчина 1962 года рождения на автомобиле Hyundai Santa Fe наехал на 4-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде.

- В результате велосипедист получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась, - рассказали в ГУ МВД.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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