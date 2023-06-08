Алтайский губернатор в Рубцовске открыл мемориальную доску герою СВО

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Рубцовске почтил память Героя России Олега Шипицына, который трагически погиб на СВО.

Виктор Томенко принял участие в открытии мемориальной доски в школе, где учился Шипицин. На мероприятии присутствовали учительница Героя России Валентина Орлова и семья Шипицина. Глава края лично поддерживает общение с матерью Героя, интересуется, какая ей требуется помощь. Глава региона также осмотрел мурал с портретом бойца, который сделали барнаульские художники Николай Замятин и Виталий Гутыра.

Фото: Антон Федотов

«Свою жизнь Олег Александрович Шипицин посвятил благородному делу защиты Отечества! Он погиб геройски. Погиб, защищая нашу страну, наш народ, каждого из нас. И мы должны и будем всегда помнить о его подвиге», - сказал губернатор.

Губернатор Виктор Томенко считает, что Олега Шипицина надо приводить в пример школьникам. Глава региона поручил министерству образования и науки края проработать вопрос о включении в рамках «Разговоров о важном» рассказов о Героях России из Алтайского края.

Олег Шипицин с 25 февраля 2022 года принимал участие в СВО. 18 марта 2022 года старший матрос оказался в окружении украинских войск. Шансов выйти к своим, не попав в плен, у него не было. Отстреливался до последнего патрона, после чего, подпустив врагов поближе, подорвал себя гранатой вместе с ними. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

У Шипицина остались восьмилетняя дочь Алина и шестилетний сын Тимофей. Герой похоронен 11 апреля 2022 года в селе Косиха, где живет его мама.