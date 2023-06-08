В барнаульском парке им. Ленина обустроят зоны отдыха и спортплощадки

Даже в таком виде парк пользуется популярностью Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаульский парк им. Ленина стал победителем онлайн-голосования за благоустройство территорий. За него отдали голоса более 8 тыс. человек, и в 2024 году его ждет большая переделка.

Как сообщает «Толк», на территории планируют сделать освещение, пешеходные дорожки, вырубить аварийные деревья и взамен высадить новые.

Также там поставят малые архитектурные формы, создадут зоны отдыха, детские, спортивные и другие площадки.

- Пока это все, что известно о проекте. Его детальной разработкой в ближайшее время займутся специалисты, - пишет издание.

Отмечается, что даже в необустроенном виде парк пользуется большой популярностью. Это почти готовая рекреационная зона с дорожками, полянами и тенистыми зарослями. Здесь любят гулять, играть с детьми и устраивать пикники.