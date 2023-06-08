Выборы губернатора в Алтайском крае пройдут с применением электронного голосования

Сотовой связью покрыто около 70% территории края Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Алтайском крае выборы губернатора пройдут с применением дистанционного электронного голосования. Решение согласовано с Центральной избирательной комиссией РФ, сообщает Избирком Алтайского края.

В крае более 65% избирателей зарегистрированы на портале госуслуг. Доля домашних хозяйств, которые имеют доступ к интернету, составляет почти 80%. Сотовой связью покрыто около 70% территории края.

- Мы наблюдали за опытом коллег в регионах, обсуждали этот вопрос, видели запрос со стороны избирателей. Мы оценивали наш уровень готовности с точки зрения различных позиций. Региональное законодательство было заблаговременно приведено в соответствие с положениями федерального законодательства в части проведения дистанционного электронного голосования, - отметила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова.

По ее словам, для жителей региона проведут масштабную информационно-разъяснительную работу об особенностях и возможностях такого голосования.

Напомним, выборы состоятся 10 сентября этого года.