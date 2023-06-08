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НовостиОбщество8 июня 2023 1:18

8 июня жителей Алтайского края ждут аномальный зной, дожди и грозы

Температура поднимется до +40
Александра Сапожкова
Погода в Алтайском крае 8 июня 2023

Погода в Алтайском крае 8 июня 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 8 июня в Алтайском крае продолжится аномальная жара. Однако при этом местами пройдут осадки.

По данным регионального Гидрометцентра, температура составит +35,+40 градусов. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных районах края. Местами порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

В Барнауле 8 июня 36,+38, без осадков.

Отметим, что аномально жаркая погода сохранится в крае по 9 июня. А по 13 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.