Погода в Алтайском крае 8 июня 2023
Фото: Олег УКЛАДОВ
Днем 8 июня в Алтайском крае продолжится аномальная жара. Однако при этом местами пройдут осадки.
По данным регионального Гидрометцентра, температура составит +35,+40 градусов. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в западных районах края. Местами порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.
В Барнауле 8 июня 36,+38, без осадков.
Отметим, что аномально жаркая погода сохранится в крае по 9 июня. А по 13 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости.