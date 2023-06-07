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НовостиПроисшествия7 июня 2023 11:10

Гадюка укусила ребенка в барнаульком парке «Изумрудный»

Змея, скорее всего, находится все еще в парке
Вера Березовская
Утром 8 июня в парк придет змеелов.

Утром 8 июня в парк придет змеелов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульком парке «Изумрудный» ребенка укусила змея. О ЧП рассказал в своем Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев.

Инцидент произошел поздно вечером 6 июня. Вероятнее всего, на ребенка напала гадюка.

– Происшествие случилось в районе экотропы в конце центральной аллеи. Пострадавший был направлен в больницу, где ему была оказана своевременная и профессиональная помощь. Его жизни угрозы нет, - отметил Владислав Вакаев.

Так как змея, скорее всего, все еще находится на территории парк, посетителей просят проявить максимальную осторожность.

Утром 8 июня в парк придет змеелов.