Гадюка укусила ребенка в барнаульком парке «Изумрудный»

Утром 8 июня в парк придет змеелов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В барнаульком парке «Изумрудный» ребенка укусила змея. О ЧП рассказал в своем Telegram-канале управляющий парком Владислав Вакаев.
Инцидент произошел поздно вечером 6 июня. Вероятнее всего, на ребенка напала гадюка.
– Происшествие случилось в районе экотропы в конце центральной аллеи. Пострадавший был направлен в больницу, где ему была оказана своевременная и профессиональная помощь. Его жизни угрозы нет, - отметил Владислав Вакаев.
Так как змея, скорее всего, все еще находится на территории парк, посетителей просят проявить максимальную осторожность.
Утром 8 июня в парк придет змеелов.