Объявлены победители XVIII фестиваля детских медиа «Включайся»

За лучшие телепрограммы и телефильмы наградные статуэтки вручены в семи номинациях. Конкурсные работы оценивали два состава жюри – взрослое (профессиональное) и детское. Призы победителям вручали: первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев; старший художник-постановщик киностудии «Союзмультфильм» Юрий Пронин; кинооператор, член правления Гильдии кинооператоров России RGC, педагог ГИТР Иван Поморин; режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных проектов, художественный руководитель фестиваля «Включайся» Антон Михалёв; главный редактор телеканала «Карусель» и главный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева; креативный директор диджитал департамента группы компаний «МЕДИА1» Кирилл Емельянов; ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин; директор телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина; генеральный директор компании «Студия-Сервис» Сергей Толкушкин; блогер, певица, ведущая Настя Кош.

Ведущими мероприятия стали Николь Плиева и Дмитрий Хрусталёв.

По решению взрослого жюри, победителями стали:

- в номинации «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» - "Какая разница?", Медиастудия "Один дома" (Нижний Новгород)

- в номинации «ДЕТСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» (ЛУЧШИЙ РЕПОТРАЖ) - "ШКИТовый репортёр на футболе", ШКИТ – Екатеринбург (Екатеринбург)

- в номинации «ДЕТСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» (ЛУЧШИЙ ВЫПУСК) - "Шковости с Татьяной Финогеновой", Телевидение школы 1210 (Москва)

- в номинации «ДОРОГА ДОБРА» – «2+4», Инклюзивная студия телевидения "Компас ТВ" (Берёзовский, Свердловская область)

- в номинации «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» - "Противоположности", Студия творческого мышления YOUMEDIA (Санкт-Петербург)

- в номинации «НЕ СКУЧАЙ» - GOпоПаркам "Парк Лога", Детский медиацентр "Игра в объективе" (Ростов-на-Дону)

- в номинации «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (ИГРОВОЙ ФИЛЬМ) - "История одной шпоры", Медиацентр "ВдесяТОЧКУ" (Выборг)

- в номинации «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» (ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ) - "Третья профессия Таганая", Медиацентр Квартал (Москва)

- в номинации «ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» - «О чем говорят легенды», Детский телевизионный проект «Позитивчики» (Владикавказ)

Также вручены СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ:

- в номинации «ДОРОГА ДОБРА» - "Не нужен", Телевизионная студия "56 ТВ" Академической гимназии №56 Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)

- в номинации «ДЕТСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» - «GOOD GAMES. Больше, чем просто новости о комптютерных играх», ШКИТ - Нижний Тагил (Нижний Тагил)

- «ЛУЧШЕЕ ИНТЕРЬЮ» - "Картинг - начало большого спорта", ЧОУ ДПО "Приволжская Медиашкола" (Нижний Новгород)

- «ЛУЧШИЙ ВЕДУЩИЙ» - Андрей Сучков, Студия молодежных медиа "Громко!"/за работу «Громкие новости»

- «ЛУЧШАЯ ВЕДУЩАЯ» - Александра Анчугина, ШКИТ – Екатеринбург / за работу "ШКИТовый репортёр на футболе"

Победители, по решению детского жюри:

- в номинации «ДЕТСКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ» - "Чебурашка. Недиснеевский герой с мировой известностью", Медиацентр "Открытие" (Москва)

- в номинации «НЕ СКУЧАЙ» - "Громкая" ночь музыки, Студия молодежных медиа "Громко!" (Екатеринбург)

- в номинации «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА» - "Встреча", Студия мультипликации МАОУ СОШ №77 (Хабаровск)

- в номинации «ДОРОГА ДОБРА» - "Дом для Дельты", mediamafia Сочи (Сочи)

- в номинации «КИНОЛЮБИТЕЛЬ» - "Учителя", Детская студия "ТелеИдея" (Москва)

в номинации - “ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ” - "Хочу все знать", Digital Kids (Альметьевск)

в номинации «ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» - "Там, где кончается река", Студия "Мастер" (Екатеринбург)

Специальные призы федерального общедоступного семейного канала «Карусель»:

- «Рахем итегез!», детская телестудия "СВОИ" (Нефтекамск)

- «Прекрасная дама», мультстудия "Самолет" (Верхняя Пышма)

- «Сказочка», АРТ-студия "ЧАЙНИКИ" ГБОУ ДО РМЭ "ДТДиМ" (Йошкар-Ола)

Приз телеканала «Тамыр»:

- «Колобок Ульяновский», Студия детских и молодежных телепроектов "каRUсель" (Ульяновск)

Фестиваль «Включайся» прошел в Москве в концертном зале «Останкино» с 3 по 5 июня 2023 г. при финансовой поддержке Минцифры России, при поддержке департамента СМИ и рекламы правительства Москвы, федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель». Генеральные партнеры – телеканал СТС Kids, онлайн-кинотеатр KION/МТС. Генеральный телевизионный партнер – Общественное телевидение России (ОТР). Организатор – НАТ.