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НовостиСпорт7 июня 2023 8:02

Руслан Кузнецов стал первым мастером спорта России по теннису среди мужчин в Алтайском крае

Звание ему присвоили за победу в парном разряде на всероссийских соревнованиях
Вера Березовская
Фото: Алтайский спорт

Фото: Алтайский спорт

Руслан Кузнецов стал первым мастером спорта России по теннису среди мужчин в Алтайском крае. Об этом пишет «Алтайский спорт».

Звание мастера спорта России ему присвоили за победу в парном разряде на Всероссийских соревнованиях Российского теннисного тура категории 1А «Кубок Урала и Сибири», которые проходили в прошлом октябре в Ханты-Мансийске. Приказ Минспорта РФ о присуждении здания вышел 29 мая.

Руслану Кузнецову 21 год. Сейчас он заканчивает Российский государственный университет физической культуры.