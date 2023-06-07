Фото: Алтайский спорт

Руслан Кузнецов стал первым мастером спорта России по теннису среди мужчин в Алтайском крае. Об этом пишет «Алтайский спорт».

Звание мастера спорта России ему присвоили за победу в парном разряде на Всероссийских соревнованиях Российского теннисного тура категории 1А «Кубок Урала и Сибири», которые проходили в прошлом октябре в Ханты-Мансийске. Приказ Минспорта РФ о присуждении здания вышел 29 мая.

Руслану Кузнецову 21 год. Сейчас он заканчивает Российский государственный университет физической культуры.