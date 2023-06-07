Власти взяли на контроль вопросы водоснабжения в пригороде Барнаула в период жары

В администрации прошло совещание по вопросам водоснабжения Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросам водоснабжения пригородных поселков период аномально жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее в администрацию поступили обращения от жителей пригородных поселков по вопросам отсутствия водоснабжения или низкого напора холодной воды. Основная часть из них была зарегистрирована от населения пригородной зоны Индустриального и Центрального районов.

– Все обращения мы совместно с Барнаульским водоканалом отрабатываем адресно. После перезапуска насосов, проехали по всем адресам, с которых поступили жалобы. Еще один проблемный участок – микрорайон Октябрьский села Власиха, здесь была запущена в работу дополнительная скважина, – сообщил зпамглавы администрации Индустриального района Денис Пачковских.

Как отметил директор по производству ООО «Барнаульский водоканал» Дмитрий Власов, за последние несколько дней разбор воды увеличился в два раза, а в отдельных поселках в 3,5 раза из-за усиленного полива приусадебных участков, газонов и наполнением бассейнов. Там, где это возможно, коммунальщики вводят дополнительные мощности.

Заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил ресурсоснабжающими предприятиям и районным администрациям держать ситуацию на особом контроле, оперативно реагировать на каждое поступающее обращение, а жителям пригорода посоветовал рационально использовать воду.