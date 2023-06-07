Горячей воды не будет до полуночи Фото: Олег УКЛАДОВ

7 июня в центре Барнаула отключили горячую воду. Это связано с ремонтом теплосети М-213 в районе пр. Комсомольского, 10б.

Горячей воды не будет до полуночи. Во время отключения рабочие будут заниматься врезкой заглушек в тепловые камеры и монтажом обводной линии.

– Для чего делаем новые врезки? Чтобы в будущем, при работах на теплосети, не отключать потребителей от ресурса.

С адресами, которые попали под отключение, можно ознакомиться по ссылке.