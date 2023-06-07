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НовостиОбщество7 июня 2023 6:56

В центре Барнаула отключили горячую воду

Ее вернут только после полуночи
Вера Березовская
Горячей воды не будет до полуночи

Горячей воды не будет до полуночи

Фото: Олег УКЛАДОВ

7 июня в центре Барнаула отключили горячую воду. Это связано с ремонтом теплосети М-213 в районе пр. Комсомольского, 10б.

Горячей воды не будет до полуночи. Во время отключения рабочие будут заниматься врезкой заглушек в тепловые камеры и монтажом обводной линии.

– Для чего делаем новые врезки? Чтобы в будущем, при работах на теплосети, не отключать потребителей от ресурса.

С адресами, которые попали под отключение, можно ознакомиться по ссылке.