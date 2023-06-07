Потеряв крупную сумму, женщина написала заявление в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

54-летняя уборщица из Бийска отдала мошенникам больше 1 млн рублей из кредитных денег. Возбуждено уголовное дело, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как рассказали в полиции, сотрудница клининговой компании хотела найти источник дополнительного дохода. Во время серфинга в интернете она наткнулась на рекламу заработка на бирже. Бийчанка перешла по ссылке и ввела свои анкетные данные. В скором времени с ней связался консультант по торгам.

Он сказал, что для начала нужно скачать специальное приложение, где будут производиться операции и зачисляться деньги.

- Начинающий брокер все делала, как говорил персональный менеджер. Брала кредиты, вносила крупные суммы на электронную платформу, в надежде получить хорошую прибыль. Однако ожидания не сбылись. За два месяца женщина лишилась более 1 200 000 рублей, - рассказали в МВД.

Потеряв крупную сумму, женщина написала заявление в полицию.