Житель Змеиногорска заплатил почти 300 тысяч рублей за украденный провод линии электропередачи

Фото: из архива компании

Следствие велось два года.

В результате один из подозреваемых был установлен. Им оказался житель города Змеиногорск 1985 года рождения. Следственным органам удалось доказать факт кражи этим гражданином 6 километров провода. Сумму ущерба, а это почти 300 тысяч рублей, виновный возместил в досудебном порядке. Однако, это не освобождает его от административной и уголовной ответственности. В настоящее время уголовные дела находится на рассмотрении судов Курьинского и Змеиногорского районов Алтайского края.

К сожалению, это не единственный случай хищения на энергообъектах. Так, с начала 2023 года на территории обслуживания «Алтайэнерго» зафиксировано 7 фактов краж имущества, или как это называют в правоохранительных органах – уголовно-наказуемых деяний. Воры украли 1 комплектно-трансформаторную подстанцию (КТП), 71 километр провода, 123 деревянные опоры, 50 метров металлического уголка. Ущерб составляет более 600 тысяч рублей.

По всем этим случаям направлены заявления в территориальные органы внутренних дел. На их основании проводятся мероприятия по розыску похищенного имущества и лиц, совершивших преступления.

Хищение оборудования с энергообъектов – это нанесение материального вреда сетевой компании. Но проблема касается не только энергетиков. Преступники вредят всем жителям Алтайского края.

Отсутствие каких-то комплектующих на опорах воздушных линий электропередачи или подстанциях увеличивает вероятность их выхода из строя, что приведет к аварийному отключению. Несанкционированное вмешательство в работу сетевого комплекса может закончиться для вора тюрьмой: максимальный срок наказания за совершение такого вида преступления может составлять до 10 лет лишения свободы (ст. 158 УК РФ). А может – и летальным исходом. Кроме того, без электроэнергии могут остаться больницы, школы, население, объекты тепло- и водоснабжения.

Уважаемые земляки! Будьте бдительны и сообщайте обо всех случаях хищения в органы внутренних дел Алтайского края или на многоканальный телефон «Россети Сибирь»: 8-800-220-0-220, звонок бесплатный и анонимный.