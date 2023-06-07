У горбольницы №2 в Бийске расширят парковку

Фото: горбольница №2 Бийска

У городской больницы №2 в Бийске станет больше парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

На улице Разина, где находится больница, начался ремонт по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рабочие уже снимают верхний слой асфальта. Вместе с ровной дорой у горбольницы расширится парковка.

¬- Это наша инициатива. Мы обратились в администрацию Бийска с просьбой предусмотреть в проекте расширение парковки как на четной, так и на нечетной стороне улицы Разина. Надеемся, что увеличение хотя бы частично позволит решить проблему нехватки парковочных мест, - пояснил главный врач городской больницы № 2 Алексей Карнаухов.

Ремонт на улице Разина должны закончить в сентябре.