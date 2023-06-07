Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+38°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2023 3:07

Бренд Calvin Klein подал в суд на алтайского предпринимателя

От бизнесмена истец требует 150 тысяч рублей
Вера Березовская
Бренд подал иск в Арбитражный суд Алтайского края

Бренд подал иск в Арбитражный суд Алтайского края

Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские представители бренда одежды Calvin Klein подали в суд на предпринимателя из Новоалтайска. Об этом свидетельствует информация из картотеки суда.

Лицом бренда выступает московская компания «Бренд Монитор Лигал». Алтайского бизнесмена обвиняют в нарушении исключительного права на товарные знаки, принадлежащие Calvin Klein. Предположительно, предприниматель продавал контрафактные копии товаров бренда.

От бизнесмена истец требует 150 тысяч рублей.