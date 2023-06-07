Бренд Calvin Klein подал в суд на алтайского предпринимателя

Бренд подал иск в Арбитражный суд Алтайского края
Фото: Олег УКЛАДОВ
Российские представители бренда одежды Calvin Klein подали в суд на предпринимателя из Новоалтайска. Об этом свидетельствует информация из картотеки суда.
Лицом бренда выступает московская компания «Бренд Монитор Лигал». Алтайского бизнесмена обвиняют в нарушении исключительного права на товарные знаки, принадлежащие Calvin Klein. Предположительно, предприниматель продавал контрафактные копии товаров бренда.
От бизнесмена истец требует 150 тысяч рублей.