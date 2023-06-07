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НовостиОбщество7 июня 2023 2:02

На фоне жары в Алтайском крае загорелись два автомобиля

Машины горели у отдыхающих на озере и в лесу
Вера Березовская
Пожарные ликвидировали возгорание

Пожарные ликвидировали возгорание

Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Два автомобиля в Алтайском крае загорелись на фоне жары. Об этом пишет «Наш Бийск».

Первый инцидент произошел в 10 км от села Сросты в Егорьевском районе. Машина стояла на берегу озера и воспламенилась. Огонь быстро распространился на сухую траву и территорию леса. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Аналогичный случай произошел в Каменском районе недалеко от села Рыбное. Там автомобиль загорелся у отдыхающих в лесу. Пожарные за считанные минуты потушили автомобиль и предотвратили лесной пожар.