На фоне жары в Алтайском крае загорелись два автомобиля

Пожарные ликвидировали возгорание
Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО
Два автомобиля в Алтайском крае загорелись на фоне жары. Об этом пишет «Наш Бийск».
Первый инцидент произошел в 10 км от села Сросты в Егорьевском районе. Машина стояла на берегу озера и воспламенилась. Огонь быстро распространился на сухую траву и территорию леса. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Аналогичный случай произошел в Каменском районе недалеко от села Рыбное. Там автомобиль загорелся у отдыхающих в лесу. Пожарные за считанные минуты потушили автомобиль и предотвратили лесной пожар.