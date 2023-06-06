На Алтае двое знакомых убили приятеля из-за долга

Тело погибшего спрятали в погребе Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае двое приятелей пойдут под суд по обвинению в убийстве третьего друга. Мотивом послужил денежный долг.

Трагический случай произошел 12 января этого года в селе Ракиты.

- Следствие установило, что в тот день в доме одного из обвиняемых собралась компания для застолья. Между хозяином и одним из гостей произошел конфликт из-за долга, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Мужчина напал на гостя с ножом. В этот момент, третий товарищ увидел, что потерпевший еще жив и тоже нанес ему несколько ранений.

– От полученных повреждений 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – добавляют в СУСКе.

Чтобы скрыть преступление, хозяин дома сбросил тело погибшего товарища в погреб.

Под следствие попали мужчины 33-х и 34-х лет. Соучастников задержали в тот же день. Их обвинили в убийстве, совершен6но группой лиц. Они уже во всем сознались.