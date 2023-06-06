Из-за аномальной жары в Барнауле стали чаще поливать газоны и клумбы

Особое внимание уделяют молодым растениям Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Из-за аномально жаркой погоды в Барнауле стали чаще поливать газоны, цветы и деревья.

– Деревья, кустарники, газоны и цветники начинают поливать с раннего утра, пока меньше испаряется влага, а спецтехника не мешает движению автомобилей, - рассказывают в администрации города.

При этом особое внимание уделяют молодым насаждениям, так как им еще надо прижиться и окрепнуть. Такие встречаются на улице 280-летия Барнаула, Христенко, на проспекте Энергетиков и других. Их высадили во время строительства новых дорог.

В некоторых частях города работает система автополива. Например, на площади Октября, на улице Молодежной, проспекте Ленина, в Нагорном парке и т.д.

Как только спадет жара, продолжится посадка цветочной рассады. Текущая погода для них губительна.