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НовостиОбщество6 июня 2023 9:40

Сотрудники ДПС в Белокурихе помогли водителю с инсультом

Они с места аварии увезли его в больницу
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Старший лейтенант полиции Алексей Корнеев и младший лейтенант полиции Максим Матвиенко

Старший лейтенант полиции Алексей Корнеев и младший лейтенант полиции Максим Матвиенко

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Белокурихе сотрудники ДПС приехавшие на оформление аварии, оказали помощь водителю и инсультом.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ДПС увидели, что один из водителей находится в критическом состоянии.

– На это указывали его нехарактерные движения, речь, потеря ориентации, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские не стали дожидаться медиков, а самостоятельно усадили водителя в служебное авто и с мигалками помчались в больницу. Врачи ЦРБ осмотрели его и установили, что у мужчины произошел инсульт. Ему оказали всю необходимую экстренную медпомощь.

Благодаря своевременным действиям сотрудником ДПС, мужчине сохранили жизнь. Сейчас его здоровье уже вне опасности.