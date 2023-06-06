Сотрудники ДПС в Белокурихе помогли водителю с инсультом

Старший лейтенант полиции Алексей Корнеев и младший лейтенант полиции Максим Матвиенко Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Белокурихе сотрудники ДПС приехавшие на оформление аварии, оказали помощь водителю и инсультом.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ДПС увидели, что один из водителей находится в критическом состоянии.

– На это указывали его нехарактерные движения, речь, потеря ориентации, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские не стали дожидаться медиков, а самостоятельно усадили водителя в служебное авто и с мигалками помчались в больницу. Врачи ЦРБ осмотрели его и установили, что у мужчины произошел инсульт. Ему оказали всю необходимую экстренную медпомощь.

Благодаря своевременным действиям сотрудником ДПС, мужчине сохранили жизнь. Сейчас его здоровье уже вне опасности.