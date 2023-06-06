В Барнауле нашли подрядчика для устройства ливневки на проблемных участках

Ливневки появятся на сложных участках Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Барнаула выбрала подрядчика для устройства ливневки на одном из главных проблемных участков городской дорожной сети – на Попова и Павловском тракте.

– По итогам конкурсных процедур работы выполнит ООО «СМК Викс», – уточняют в мэрии.

До конца лета подрядчик должен будет построить на улице Попова два железобетонных дождеприемных колодца с решетками, смотровой колодец на врезке, а также протянуть подземные водоотводящие трубы и многое другое. Важно отметить, что все работы будут проводить закрытым способом. Это значит, что асфальтовое покрытие не повредят.