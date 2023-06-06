Выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 10 сентября

Выборы состоятся 10 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

На внеочередной сессии АКЗС депутаты утвердили дату проведения выборов губернатора Алтайского края – 10 сентября.

Именно в этот день выборы пройдут и в других субъектах.

- В период с 19 по 29 июля кандидаты должны подать в избирком все документы для своей регистрации, - сообщают в заксобрании. – Агитация за кандидатов может вестись со дня представления в избирком заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 9 сентября.

Однако если голосование продлится несколько дней, то крайний срок для агитации 00.00 8 сентября. Размещать агитматериалы можно с 12 августа.