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НовостиПолитика6 июня 2023 6:53

Выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 10 сентября

Агитация разрешена с 12 августа
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Выборы состоятся 10 сентября

Выборы состоятся 10 сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

На внеочередной сессии АКЗС депутаты утвердили дату проведения выборов губернатора Алтайского края – 10 сентября.

Именно в этот день выборы пройдут и в других субъектах.

- В период с 19 по 29 июля кандидаты должны подать в избирком все документы для своей регистрации, - сообщают в заксобрании. – Агитация за кандидатов может вестись со дня представления в избирком заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 9 сентября.

Однако если голосование продлится несколько дней, то крайний срок для агитации 00.00 8 сентября. Размещать агитматериалы можно с 12 августа.