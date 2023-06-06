В Барнауле прошла IV летняя краевая Спартакиада предпринимателей

Фото Антона Червякова

В Барнауле прошла четвертая летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. В соревнованиях приняли участие 18 команд.

Спартакиада состоялась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 3 июня в городском спортклубе «Темп». На открытии были почетные гости, в том числе глава Алтайского края Виктор Томенко и руководитель Управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Фото Антона Червякова

Участникам предстояло сразиться в 11 дисциплинах, среди которых эстафета, стритбол, гиревой спорт, футбол и так далее. А маленькие гости праздника могли поиграть в специально оборудованной детской зоне и помочь родителям заработать дополнительные баллы.

Как отметил глава реготделения общероссийской общественной организации «Опора России» Евгений Госьков, в этом году на спортивном празднике обновили рекорд по количеству участников: со всего края приехали более 300 человек!

Фото Антона Червякова

По итогу третье место заняла команда структуры поддержки предпринимательства, второе - команда «Опора России», а первое - команда предпринимателей Родинского района. Участникам и победителям вручили кубки, медали и дипломы, а также подарки от партнеров соревнований. Кроме того, участникам предлагалось отчеканить монету с логотипом Спартакиады.