День рождения Пушкина отменят в Барнауле

Праздник пройдет в сквере у памятника Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня в сквере у памятника Александру Пушкину отметят день рождения поэта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Перед жителями и гостями краевой столицы выступят юные чтецы города Барнаул, представители творческих коллективов. Здесь же пройдет награждение лауреатов городского конкурса «Город читает Пушкина», который проводит городская библиотека №10, - рассказывают в пресс-центре.

Целых 500 человек сражались за право прочитать стихи, но до финала дошли только 27. Победителя выберут именно из них.

Но при этом сегодня будет работать открытый микрофон и барнаульцы смогут прочитать стихи, исполнить песню или отрывок.

Начнется конкурс в 12.00.