Молодой парень в черных сланцах пропал в Рубцовске

Ориентировка Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

2 июня в Рубцовске ушел в неизвестном направлении и пропал молодой парень в сланцах. Близкий подали в розыск.

21-летний Олег Юдин ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вышел на связь с близкими.

Его приметы: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. Когда Олега видели в последний раз, он был одет в толстовку, спортивные штаны и сланцы – все черного цвета и в белую футболку.

Сообщить информацию и пропавшем можно по бесплатному номеру поискового отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 или 112.