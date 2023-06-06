130 млн рублей потребуется ХК «Динамо-Алтай», чтобы сыграть в ВХЛ

Руководство и тренерский штаб команды Фото: Анна СЕМИНА

Руководство хоккейного клуба «Динамо-Алтай» озвучило цифру, при которой они смогут выступать в Высшей хоккейной лиге – 130 миллионов рублей.

Согласно регламенту чемпионата, у команды должно быть минимум столько денег. Это финансовое подтверждение стабильности клуба. Значит у него будут на весь сезон средства на командировки и выплату зарплаты. «Потолок» – не ограничен.

– Сейчас формируется попечительский совет, который и будет заниматься формированием бюджета. Какие-то средства будут привлекаться от партнеров, какие-то от реализации билетной программы. Сколько у нас по итогу получится, я пока сказать не могу, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Руслан Чайкин.