В Алтайском крае после пожара на подстанции полностью восстановили электроснабжение

Пожар в Смазнево Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Специалисты «Алтайэнерго» полностью восстановили электроснабжение трех районов Алтайского края после пожара на подстанции. Это произошло поздно вечером 5 июня.

– Персонал филиала компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ввел в работу подстанции и линии электропередачи, которые были отключены из-за пожара на подстанции сторонней организации, - сообщают в компании.

Первоначально жители Кытмановского района были подключены к подстанции «Сунгайская». А после того, как в селе Смазнево был полностью потушено возгорание трансформатора, после согласования с МЧС ввели в работу остальные энергообъекты. В результате напряжение получили жители Заринского, Залесовского и Кытмановского районов.

Напомним, пожар на подстанции стал причиной нарушения работы четырех подстанций 35 кВ, снабжающих электричеством жителей сразу трех районов. Благодаря оперативному реагированию сотрудников «Алтайэнерго», в считанные часты потребители были вновь запитаны.