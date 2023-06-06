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НовостиОбщество6 июня 2023 2:13

В Алтайском крае после пожара на подстанции полностью восстановили электроснабжение

Жителям трех районов вернули электричество
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Пожар в Смазнево

Пожар в Смазнево

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Специалисты «Алтайэнерго» полностью восстановили электроснабжение трех районов Алтайского края после пожара на подстанции. Это произошло поздно вечером 5 июня.

– Персонал филиала компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» ввел в работу подстанции и линии электропередачи, которые были отключены из-за пожара на подстанции сторонней организации, - сообщают в компании.

Первоначально жители Кытмановского района были подключены к подстанции «Сунгайская». А после того, как в селе Смазнево был полностью потушено возгорание трансформатора, после согласования с МЧС ввели в работу остальные энергообъекты. В результате напряжение получили жители Заринского, Залесовского и Кытмановского районов.

Напомним, пожар на подстанции стал причиной нарушения работы четырех подстанций 35 кВ, снабжающих электричеством жителей сразу трех районов. Благодаря оперативному реагированию сотрудников «Алтайэнерго», в считанные часты потребители были вновь запитаны.