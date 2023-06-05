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НовостиПроисшествия5 июня 2023 14:29

Пожарные ликвидировали открытое горение на подстанции в Алтайском крае

Пострадавших нет
Герман Архаров
На месте ЧП

На месте ЧП

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Заринском районе ликвидировали открытое горение подстанции. Об этмо сообщает региональное управление МЧС.

В результате пожара пострадавших нет. Возгорание трансформаторного масла на подвижной платформе трансформатора случилось в результате разгерметизации масляного резервуара.

Электричества нет в 45 населенных пунктов Кытмановского, Заринского районов и Залесовского округа. Для восстановления направили 19 резервных источников электроснабжения. Время включения в работу составляет 2-3 часа.