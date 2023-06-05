В ГИБДД Барнаула рассказали подробности ДТП трамваем, который сошел с рельсов

Полицейские проводят проверку
Фото: Олег УКЛАДОВ
5 июня в Барнауле трамвай №5 сошел с рельсов и врезался в иномарку. Подробности этой аварии рассказали в ГИБДД краевой столицы.
Авария произошла в 15:15 на улице Челюскинцев, 119Б. Как предварительно установили полицейские, водитель трамвая допустил его сход с рельсов. В итоге вагон врезался в автомобиль Toyota RAV4.
В результате аварии никто не пострадал. Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.