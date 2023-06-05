В Алтайском крае изменят расписание пригородных поездов

12 июня и 13 июня некоторые поезда включат, а некоторые уберут из расписания Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за празднования Дня России в Алтайском крае изменят график движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

12 июня и 13 июня некоторые поезда включат, а некоторые уберут из расписания. В частности, в график в День России включили электрички по направлению в Арбузовку, Баюново и Алейскую. При этом убрали поезд до Красного Бойца и некоторые другие.

Подробное расписание можно найти здесь.

Пассажирам нужно быть внимательными и учитывать наведения. Уточнить расписание можно в кассах или по номеру (3852) 29-21-68.