Губернатор Томенко проверил ход работ на путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле

Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко осмотрел новую дорогу на улице 65 лет Победы в Барнауле, а также проверил ход работ на путепроводе на проспекте Ленина. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

На путепроводе губернатор пообщался с подрядчиком и рабочими, чтобы убедиться – ремонт будет закончен вовремя. Глава региона отметил, что Барнаул – визитная карточка всего региона, город активно развивается.

Виктор Томенко также осмотрел новую дорогу на улице 65 лет Победы. Там ввели в эксплуатацию участок стоимостью 154,6 млн рублей. Губернатор отметил, что уже запланировано продолжить строительство ул. 65 лет Победы до Павловского тракта, ул. Семенова от ул. Солнечная Поляна до ул. Попова. Есть планы на строительство дорог на ул. 280-летия Барнаула, ул. Багряной.

Виктор Томенко отметил, что это пример комплексной застройки новых кварталов – когда появляется не только современное жилье, но и необходимая для жителей новостроек инфраструктура – детские сады, школы, строятся дороги, благоустраивается территория вокруг.

Такой подход, по мнению главы региона, должен реализоваться и в других городах Алтайского края.