Вечером 5 июня в Алтайском крае ограничат движение из-за военных учений

Движение ограничат на 1,5 часа Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в понедельник, 5 июня, в Алтайском крае ограничит движение из-за военных учений. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Движение для всех видов транспорта ограничат на следующих участках:

– с 21:35 до 23 часов «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 257 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»

– с 21:35 до 23 часов «населенный пункт Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино»

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. В ведомстве добавили, что могут изменить маршрут и время сопровождения.