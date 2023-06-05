Комиссия по оказанию помощи семьям участников СВО появится в Барнауле

В мэрии прошло заседание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле сформируют городскую комиссию по оказанию помощи семьям участников СВО. Об этом сообщает мэрия.

С таким предложением выступил глава города Вячеслав Франк. В состав комиссии включат представителей администрации города, депутатов, общественников и других людей.

По словам главы города, все обращения от семей участников СВО находятся на особом контроле и отрабатываются в приоритетном порядке. Власти проводят индивидуальную работу с каждой семьей.

Добавим, что за каждой семьей участников СВО закреплены кураторы – специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Барнаула и управления социальной защиты по городу. Оказывают психологическую, правовую и материальную помощь.