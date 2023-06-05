Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Барнауле

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

5 июня в Барнауле столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В аварии пострадали два человека, сообщает ГИБДД краевой столицы.

ДТП произошло на улице Юрина, 305Б. Предварительно установлено, что водитель LADA Priora поворачивал налево и столкнулся с маршруткой № 18, которая ехала во встречном направлении.

В результате аварии пострадали две пассажирки автобуса, женщины 1976 и 1961 годов рождения. Одну из них для оказания помощи доставили в горбольницу №1.

Правоохранители проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.