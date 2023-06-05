Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Алтайском крае

До 7 июня в Алтайском крае действует штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномально жаркая погода продлится в Сибири до середины следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

До 7 июня в Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с аномально жаркой погодой. 5 июня в регионе воздух прогреется до +38 градусов, будет без осадков, отмечает краевой Гидрометцентр.

В следующие дни в регионе также ожидается летний зной, однако к концу недели температура воздуха немного понизится.

Ранее мы рассказывали о том, что на этой неделе в Алтайском крае возможны ливни и грозы.