Схемы движения трех трамвайных маршрутов временно изменили в Барнауле

Изменения коснулись маршрутов № 3, №7 и №10
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 5 июня, в Барнауле из-за повреждения проводов, временно изменили схемы движения трех трамвайных маршрутов. Об этом сообщает мэрия.
В краевой столице временно закрыли движение трамваев по улице Власихинская (от Попова до Малахова), а также по улице Малахова (от Депо 3 до улицы Власихинской).
В городе изменилась схема движения трех трамваях маршрутов - № 3, №7 и №10. С нововведениями можно ознакомится здесь. Пассажирам следует быть внимательными и учитывать изменения.
На месте повреждения проводов работают специалисты.