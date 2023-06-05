Схемы движения трех трамвайных маршрутов временно изменили в Барнауле

Изменения коснулись маршрутов № 3, №7 и №10 Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 5 июня, в Барнауле из-за повреждения проводов, временно изменили схемы движения трех трамвайных маршрутов. Об этом сообщает мэрия.

В краевой столице временно закрыли движение трамваев по улице Власихинская (от Попова до Малахова), а также по улице Малахова (от Депо 3 до улицы Власихинской).

В городе изменилась схема движения трех трамваях маршрутов - № 3, №7 и №10. С нововведениями можно ознакомится здесь. Пассажирам следует быть внимательными и учитывать изменения.

На месте повреждения проводов работают специалисты.